Полузащитник «ПСЖ» Руис: «Мне нравится играть с Верратти, он один из лучших»

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Полузащитник «ПСЖ» Фабиан Руис рассказал об адаптации в парижском клубе.
«В начале было трудно, потому что мне нужно было время, чтобы адаптироваться, и потому что я не был в оптимальной физической форме. К счастью, мне удалось восстановить форму во время игр. Я месяц тренировался один в Неаполе, ничего не делая с мячом, это было сложно. Я не сыграл ни одного матча и не проводил коллективных тренировок. Потом мне становилось лучше и лучше. Я могу адаптироваться к любым условиям. В начале мне очень помог Марко Верратти, он говорит по-итальянски. С ним мне нравится играть, он один из лучших», — цитирует Tutto Mercato Руиса.
26-летний испанец перешел в «ПСЖ» из «Наполи» этим летом. Его контракт с парижским клубом рассчитан до 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 45 миллионов евро.
В текущем сезоне Руис провел за «ПСЖ» 9 матчей во всех турнирах, но пока не отметился результативными действиями.
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Основные источники исследования