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Франция

24 декабря, 23:54

Полузащитник «ПСЖ» Заир-Эмери оценил игру Сафонова в матче с «Лансом»

Алина Савинова
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Полузащитник «ПСЖ» Уоррен Заир-Эмери поделился мнением об игре российского голкипера Матвея Сафонова в матче Кубка Франции с «Лансом».

В третьем раунде турнира «парижане» победили соперника со счетом 1:1 (пенальти 4:3). Сафонов отразил два удара в серии пенальти. После этого 25-летний россиянин попал на обложку газеты L`Equipe с заголовком «Хладнокровный страж».

«Я никогда не видел его на пенальти, он отразил два, помог команде. Думаю, такова и была его цель, поэтому мы счастливы, он, должно быть, тоже рад за себя», — цитирует футболиста RMC Sport.

Заир-Эмери добавил, что команда работала над пенальти на тренировках, однако это не сопоставимо с матчами, где игроки испытывают дополнительное давление.

Сафонов перешел в «ПСЖ» из «Краснодара» летом 2024 года. В нынешнем сезоне голкипер провел 8 матчей за французскую команду, в которых пропустил 6 мячей и трижды сыграл на ноль.

Матвей Сафонов
Футбол
ФК Ланс
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Уоррен Заир-Эмери
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