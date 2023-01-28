Полузащитник сборной Марокко стал игроком «Марселя»

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«Марсель» подписал хавбека «Анже» и сборной Марокко Аззедина Унаи, сообщает сайт французского клуба.
22-летний полузащитник заключил с новой командой контракт до 2027 года.
По данным французских СМИ, сумма сделки оценивается в 10 миллионов евро: 8 миллионов плюс еще 2 миллиона в виде бонусов.
В текущем сезоне за «Анже» он провел 15 матчей и не отметился результативными действиями.
Хавбек помог сборной Марокко дойти до матча за третье место на чемпионате мира-2022, где она проиграла Хорватии (1:2). В семи матчах на турнире в Катаре полузащитник провел на поле 571 минуту, не отметившись результативными действиями.
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