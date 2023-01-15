Полузащитник Заир-Эмери стал самым молодым игроком в стартовом составе «ПСЖ» в чемпионате Франции

16-летний полузащитник «ПСЖ» Уоррен Заир-Эмери впервые попал в стартовый состав команды на матч ченмпионата Франции.

Он появился на поле с первых минут в игре 19-го тура лиги 1 против «Ренна».

Заир-Эмери — самый молодой игрок в истории «ПСЖ», сыгравший в стартовом составе в чемпионате Франции (16 лет и 313 дней).

Ранее юный хавбек провел в чемпионате 6 матчей, но каждый раз выходил на замену.