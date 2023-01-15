Полузащитник Заир-Эмери стал самым молодым игроком в стартовом составе «ПСЖ» в чемпионате Франции

15 января, 22:52
16-летний полузащитник «ПСЖ» Уоррен Заир-Эмери впервые попал в стартовый состав команды на матч ченмпионата Франции.
Он появился на поле с первых минут в игре 19-го тура лиги 1 против «Ренна».
Заир-Эмери — самый молодой игрок в истории «ПСЖ», сыгравший в стартовом составе в чемпионате Франции (16 лет и 313 дней).
Ранее юный хавбек провел в чемпионате 6 матчей, но каждый раз выходил на замену.
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Основные источники исследования