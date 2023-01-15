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Франция

15 января, 22:52

Полузащитник Заир-Эмери стал самым молодым игроком в стартовом составе «ПСЖ» в чемпионате Франции

Иван Шитик
Корреспондент
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16-летний полузащитник «ПСЖ» Уоррен Заир-Эмери впервые попал в стартовый состав команды на матч ченмпионата Франции.

Он появился на поле с первых минут в игре 19-го тура лиги 1 против «Ренна».

Заир-Эмери — самый молодой игрок в истории «ПСЖ», сыгравший в стартовом составе в чемпионате Франции (16 лет и 313 дней).

Ранее юный хавбек провел в чемпионате 6 матчей, но каждый раз выходил на замену.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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