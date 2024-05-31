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Франция

Сегодня, 09:57

Полузащитника «Монако» дисквалифицировали за отказ поддержать ЛГБТ*

Игнат Заздравин
Корреспондент
Мохамед Камара.
Фото Global Look Press
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Полузащитник «Монако» Мохамед Камара получил дисквалификацию на 4 матча за отказ принять участие в ЛГБТ*-акции (ЛГБТ* признано в России экстремистским движением и запрещено) в матче против «Нанта» (4:0) в 34-м туре французской лиги 1.

Все футболисты вышли на матч с надписью о борьбе с гомофобией на форме и логотипом лиги 1, раскрашенным в радужные цвета. 24-летний малиец заклеил скотчем надпись и логотип.

Кроме того, полузащитник отказался проводить мероприятия, посвященные борьбе с гомофобией. «Монако» не помогал футболисту во время рассмотрения дела.

Камара выступает за монегасков с лета 2022 года. В минувшем сезоне он провел за команду 20 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал две результативные передачи.

Футбол
ФК Монако
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