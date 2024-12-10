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Франция

Сегодня, 15:54

Портал Transfermarkt увеличил стоимость Сафонова до 22 миллионов евро

Руслан Минаев
Матвей Сафонов.
Фото Global Look Press
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Портал Transfermarkt обновил стоимость игроков клубов чемпионата Франции.

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов занимает третье место в списке самых дорогих голкиперов лиги 1. Трансферная стоимость россиянина выросла на 2 миллиона евро и теперь составляет 22 миллиона. Выше только у Джанлуиджи Доннаруммы (35 миллионов) и Люка Шевалье (30 миллионов).

Самым дорогостоящим игроком чемпионата Франции является нападающий «ПСЖ» Брэдли Барколя — 65 миллионов евро. Далее идут его одноклубники Ашраф Хакими, Жоау Невеш и Уоррен Заир-Эмери — по 60 миллионов.

Джанлуиджи Доннарумма
Матвей Сафонов
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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