Портал Transfermarkt увеличил стоимость Сафонова до 22 миллионов евро

Портал Transfermarkt обновил стоимость игроков клубов чемпионата Франции.

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов занимает третье место в списке самых дорогих голкиперов лиги 1. Трансферная стоимость россиянина выросла на 2 миллиона евро и теперь составляет 22 миллиона. Выше только у Джанлуиджи Доннаруммы (35 миллионов) и Люка Шевалье (30 миллионов).

Самым дорогостоящим игроком чемпионата Франции является нападающий «ПСЖ» Брэдли Барколя — 65 миллионов евро. Далее идут его одноклубники Ашраф Хакими, Жоау Невеш и Уоррен Заир-Эмери — по 60 миллионов.