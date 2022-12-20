Посол «Марселя» рассказал о переговорах клуба с Криштиану Роналду

Бывший защитник и посол «Марселя» Базиль Боли рассказал о переговорах клуба с Криштиану Роналду в летнее трансферное окно в этом году.

«Летом Роналду общался с «Марселем». Думаю, ему стоило перейти к нам. Он бы смог принести нечто особенное в чемпионат Франции. Криштиану — талантливый футболист, пусть и немного староват. Думаю, он заставил бы защитников в лиге 1 дрожать до мурашек. К тому же, Роналду — это бренд», — приводит beIN Sports слова Боли.

В данный момент 37-летний Роналду является свободным агентом. В конце ноября футболист расторг контракт с «Манчестер Юнайтед» по обоюдному согласию сторон.

Ранее сообщалось, что форвард может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.