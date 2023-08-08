Постер с Мбаппе убрали со стадиона «ПСЖ»

«ПСЖ» убрал постер нападающего Килиана Мбаппе со стадиона «Парк де Пренс», сообщает Foot Mercato.

По данным источника, клуб также изъял футболки с именем форварда из клубного магазина. Однако, по информации FFW, майки с фамилией 24-летнего француза переместили на другие полки.

Ранее Le Parisien сообщал, что президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи выступает против возвращения Мбаппе в основной состав клуба, считая, что игрок предал его.

Мбаппе выступает за «ПСЖ» с августа 2017 года. В сезоне-2022/23 форвард забил 41 гол и сделал 10 результативных передач в 43 матчах за парижан во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 180 миллионов евро.