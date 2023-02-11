Появилось видео гола Головина в ворота «ПСЖ»

В Сети появилось видео гола российского полузащитника «Монако» Александра Головина в ворота «ПСЖ» в матче 23-го тура чемпионата Франции. 26-летний футболист открыл счет в игре на 4-й минуте встречи.

Следить за онлайн-трансляцией матча «Монако» — «ПСЖ» можно на сайте «СЭ».

В текущем сезоне Головин провел 30 матчей за монегасков, забил 5 голов и сделал 7 результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 22 миллиона евро. Его контракт с «Монако» действует до конца июня 2024 года.