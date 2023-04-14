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Франция

Сегодня, 19:43

Предложение от «ПСЖ» не является приоритетным для Месси

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Форвард «ПСЖ» Лионель Месси получил от клуба предложение о продлении контракта, но не считает его приоритетным, утверждает Фабрицио Романо.

По информации источника, решающим в определении будущего 35-летнего аргентинца станет май, когда станет понятно, сможет ли «Барселона» уложиться в трансферный фейр-плей, чтобы вернуть Месси. Главный тренер каталонцев Хави продолжает регулярно контактировать с бывшим партнером по команде.

В текущем сезоне Месси провел 34 матча за парижан во всех турнирах, забил 19 мячей и отдал 18 голевых передач. Его соглашение с «ПСЖ» рассчитано до конца сезона.

Лионель Месси
Футбол
ФК Барселона
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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