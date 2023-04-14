Предложение от «ПСЖ» не является приоритетным для Месси

Форвард «ПСЖ» Лионель Месси получил от клуба предложение о продлении контракта, но не считает его приоритетным, утверждает Фабрицио Романо.

По информации источника, решающим в определении будущего 35-летнего аргентинца станет май, когда станет понятно, сможет ли «Барселона» уложиться в трансферный фейр-плей, чтобы вернуть Месси. Главный тренер каталонцев Хави продолжает регулярно контактировать с бывшим партнером по команде.

В текущем сезоне Месси провел 34 матча за парижан во всех турнирах, забил 19 мячей и отдал 18 голевых передач. Его соглашение с «ПСЖ» рассчитано до конца сезона.