Представитель бывшей жены Сафонова рассказал о судебных претензиях

Представитель бывшей жены голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова Ксения Казачек рассказала о судебных претензиях к футболисту.

«Анастасия была с Матвеем в долгих отношениях, тогда у него не было хороших контрактов, больших финансовых возможностей. Такая ситуация продолжалась длительный период: много лет он зарабатывал около 7000 рублей в месяц. Хочу отметить, что Анастасия никогда ни в чем не нуждалась — ее семья всегда имела достаток», — цитирует Казачек Sport24.

6 июня появилась информация, что Сафонову ограничили выезд из России из-за долга по алиментам в размере 60 миллионов рублей. 11 июня сообщалось, что с вратаря сняли запрет на выезд из страны.

14 июня «ПСЖ» объявил о подписании контракта с 25-летним игроком сроком на 5 лет. Французский клуб заплатил «Краснодару» за футболиста 20 миллионов евро.

8 июля новичок «ПСЖ» попросил суд снизить алименты с 25 процентов от зарплаты до 300 тысяч рублей.