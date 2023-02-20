Представители «ПСЖ» готовы провести переговоры с Тухелем на предмет возможного возращения

Представители «ПСЖ» готовы провести переговоры с бывшим главным тренером команды Томасом Тухелем на предмет возможного возращения немецкого специалиста в клуб, сообщает Evening Standard.

49-летний немец может попросить определенных гарантий: сосредоточиться на своей работе в качестве тренера, не слишком вовлекаясь в трансферные дела, но также иметь право принимать решения по составу без советов со стороны.

После ухода из «ПСЖ» Тухель возглавил «Челси», с которым выиграл Лигу чемпионов спустя полгода после своего назначения. На старте нынешнего сезона тренера уволили из английского клуба, поэтому он до сих пор остается без работы.

Ранее сообщалось, что в руководстве парижан не все поддерживают идею повторного сотрудничества с немецким специалистом.