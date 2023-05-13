Президент «Аль-Хилаля» — о Месси: «Для меня команда важнее игрока»

Президент «Аль-Хилаля» не стал комментировать возможный трансфер форварда Лионеля Месси в команду из «ПСЖ».

«Не задавайте мне вопросы о Месси. Я вам ничего не скажу. Если пресс-служба опубликует какое-то заявление, то вы его увидите. Для меня команда важнее игрока», — сказал Фахд Бин Нафель после победы «Аль-Хилаля» в Кубке короля.

Действующее соглашение игрока с «ПСЖ» рассчитано до лета 2023 года. Руководство парижан не собирается продлевать контракт с футболистом.

В текущем сезоне Месси провел 37 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах, забил 20 голов и отдал 19 результативных передач. В декабре 2022 года футболист выиграл чемпионат мира.