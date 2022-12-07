Президент Федерации футбола Франции: «Я никогда не звонил Зидану. Мое желание, чтобы Дидье остался в сборной»

Президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Гре прокомментировал информацию, что Зинедин Зидан возглавит сборную Франции после чемпионата мира-2022.

«Я никогда в жизни не звонил Зидану, вопреки мнению некоторых людей. Это было бы неправильно с моей стороны. И никто из моего окружения не звонил ему по моей просьбе. Возможно, что некоторые хотели сделать это, но это было бы бестактно. Я буду честен: мое желание. чтобы Дидье остался в сборной», — приводит слова Ле Гре Figaro.

Срок действия контракта Дидье Дешама истекает в декабре 2022 года. Он возглавляет сборную Франции с 2012 года.

На ЧМ-2022 французская команда вышла в четвертьфинал, где сыграет с Англией. Встреча пройдет 10 декабря.