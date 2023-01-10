RMC Sport: Макрон хочет, чтобы Платини сменил Ле Гре на посту главы Федерации футбола Франции

Сегодня, 12:22
Президент Франции Эммануэль Макрон хочет, чтобы глава Федерации футбола страны Ноэль Ле Гре покинул свой пост. По данным RMC Sport, Макрон предлагал эту должность экс-президенту УЕФА Мишелю Платини.
Ранее футбольный агент Соня Суид обвинила Ле Гре в сексуальных домогательствах.
Сообщается, что Платини готов рассмотреть вариант с продолжением управленческой карьеры в футболе.
Экс-игрок сборной Франции с 2007 года был президентом УЕФА. В октябре 2015 он был отстранен от должности и дисквалифицирован на 8 лет. В 2016 году срок был сокращен до 4 лет.
С 2020 года Платини является советником президента Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов.