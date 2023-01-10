Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Лига 1
Лига 2
Кубок Франции
Кубок лиги
Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 12:22

RMC Sport: Макрон хочет, чтобы Платини сменил Ле Гре на посту главы Федерации футбола Франции

Руслан Минаев
Telegram Дзен

Президент Франции Эммануэль Макрон хочет, чтобы глава Федерации футбола страны Ноэль Ле Гре покинул свой пост. По данным RMC Sport, Макрон предлагал эту должность экс-президенту УЕФА Мишелю Платини.

Ранее футбольный агент Соня Суид обвинила Ле Гре в сексуальных домогательствах.

Сообщается, что Платини готов рассмотреть вариант с продолжением управленческой карьеры в футболе.

Экс-игрок сборной Франции с 2007 года был президентом УЕФА. В октябре 2015 он был отстранен от должности и дисквалифицирован на 8 лет. В 2016 году срок был сокращен до 4 лет.

С 2020 года Платини является советником президента Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов.

Футбол
Мишель Платини
0
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Сам не верю, что меня не пытались зазвать в Россию. Пошел бы пешком!» Легенда ЧМ — о Черчесове, Хиддинке и Эскобаре
Рублев стал первой ракеткой России, обойдя Медведева
На брошенных ВСУ картах нашли планы наступления на Ростов-на-Дону и Таганрог
Сенатор Пушков заявил о паранойе депутатов Финляндии из-за надписи на снаряде ВСУ
Российский военный рассказал о больших потерях украинских боевиков в новогоднюю ночь
Площадь квартир в новостройках продолжит сокращаться
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Льорис: «Не знаю, что побудило Ле Гре так высказаться в сторону Зидана»