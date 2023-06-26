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Сегодня, 15:16

Президент Футбольной федерации Франции Диалло надеется, что Мбаппе продолжит выступать в «ПСЖ»

Виктория Кравченко
Килиан Мбаппе.
Фото AFP
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Президент Футбольной федерации Франции Филипп Диалло рассказал, что хотел бы, чтобы форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе не покидал лигу 1.

«Если вы у меня спросите, стоит ли Мбаппе остаться, я отвечу: «Чем дольше он во Франции, тем лучше для французского футбола». Но не мне, президенту федерации, навязывать игроку свои пожелания», — цитирует Диалло Le Parisien.

В пятницу, 23 июня, издание PSG Community объявило о том, что «Реал» договорился о покупке Мбаппе за 250 миллионов евро в нынешнее трансферное окно.

«ПСЖ» арендовал Мбаппе у «Монако» в августе 2017 года, а год спустя выкупил игрока за 180 миллионов евро. В сезоне-2022/23 форвард забил 41 гол и сделал 10 результативных передач в 43 матчах за парижан во всех турнирах.

Контракт футболиста с клубом действует до конца июня 2024 года.

Килиан Мбаппе
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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