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Сегодня, 17:19

Президент «Лилля» назвал ложью слова Оздоева о переговорах: «Впервые о нем слышу»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Президент «Лилля» Оливье Летан в комментарии для «СЭ» отреагировал на слова полузащитника «Фатих Карагюмрюк» Магомеда Оздоева о том, что игрок проводил устные переговоры с функционером и спортивным директором клуба.

«Интерес «Лилля» к Магомеду Оздоеву? Я с ним не общался, это неправда. Впервые слышу об этом игроке! То, что он сказал в интервью об общении со мной — полная ложь», — сказал Летан «СЭ».

Ранее Оздоев в интервью Youtube-каналу Nobel рассказал о том, что «Лилль» прислал игроку предложение, а далее после ответной игры «Зенита» в 1/8 Лиги чемпионов против «Бетиса» должна была пройти встреча в Испании по подписанию предварительного контракта.

Магомед Оздоев
ФК Лилль
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