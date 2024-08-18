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Президент «Лилля» Летанг — о состоянии Гомеса: «Похоже, все закончилось благополучно»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Президент «Лилля» Оливье Летанг рассказал о состоянии здоровья полузащитника команды Анхеля Гомеса в матче 1-го тура чемпионата Франции против «Реймса» (2:0).

«Новости об Анхеле хорошие. Мы были очень напуганы. Сначала новости были не очень хорошими. В итоге его увезли со стадиона, он пришел в сознание, мог понимать, говорить, двигать руками и ногами. Мы получили довольно хорошую информацию из тестов, которые он проходил в больнице.

Чтобы дать вам понять, что с ним все в порядке, скажу, что он уже спрашивал, сможет ли он сыграть в следующем матче против «Анже». Нам придется подождать и посмотреть, как пройдет ночь, но, похоже, все закончилось благополучно. Мы будем ждать окончательных результатов тестов, чтобы узнать, когда он сможет присоединиться к нам», — приводит слова Летанга RMC Sport.

23-летний англичанин на 12-й минуте матча с «Реймсом» столкнулся с защитником Абду Коне. Медики оказывали помощь Гомесу на поле около 20 минут. После этого игрока унесли на носилках.

 
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ФК Лилль
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