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Франция

Сегодня, 14:22

Президент «Лиона»: «Бензема — символ клуба»

Виктория Кравченко
Карим Бензема.
Фото Reuters
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Президент «Лиона» Жан-Мишель Оля заявил, что мечтает о возвращении в команду нападающего Карима Бензема.

«Мечтаю о возвращении Бензема, но это очень сложно осуществить. Но если будет хоть малейший шанс, мы им воспользуемся, даже несмотря на все риски. Он является символом «Лиона». В матче с «Барселоной» Карим смотрелся очень хорошо», — цитирует Оля Madrid Xtra.

35-летний француз выступал в «Лионе» с 2004 по 2009 год, после чего перешел в «Реал». В конце сезона у Бензема истекает контракт с мадридским клубом.

Карим Бензема
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