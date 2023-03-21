Президент «Лиона»: «Бензема — символ клуба»

Президент «Лиона» Жан-Мишель Оля заявил, что мечтает о возвращении в команду нападающего Карима Бензема.

«Мечтаю о возвращении Бензема, но это очень сложно осуществить. Но если будет хоть малейший шанс, мы им воспользуемся, даже несмотря на все риски. Он является символом «Лиона». В матче с «Барселоной» Карим смотрелся очень хорошо», — цитирует Оля Madrid Xtra.

35-летний француз выступал в «Лионе» с 2004 по 2009 год, после чего перешел в «Реал». В конце сезона у Бензема истекает контракт с мадридским клубом.