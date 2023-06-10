Президент «Монпелье» — о будущем Ваи: «Мы знаем, что ему очень нравится «Арсенал»

Президент «Монпелье» Лоран Николлен высказался о будущем форварда команды Элье Ваи.

«Его агент ведет переговоры с 4-5 крупными клубами, я знаю, с какими, но не скажу вам. Мы знаем, что ему очень нравится «Арсенал», — цитирует Николлена Esprit Paillade.

Ранее сообщалось, что в услугах 20-летнего нападающего заинтересованы «Ювентус» и «Милан».

В минувшем сезоне Ваи провел 33 матча за «Монпелье» в лиге 1, забил 19 мячей и сделал 6 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 милллионов евро.