Сегодня, 16:22
Президент «Монпелье» Лоран Николлен высказался о будущем форварда команды Элье Ваи.
«Его агент ведет переговоры с 4-5 крупными клубами, я знаю, с какими, но не скажу вам. Мы знаем, что ему очень нравится «Арсенал», — цитирует Николлена Esprit Paillade.
Ранее сообщалось, что в услугах 20-летнего нападающего заинтересованы «Ювентус» и «Милан».
В минувшем сезоне Ваи провел 33 матча за «Монпелье» в лиге 1, забил 19 мячей и сделал 6 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 милллионов евро.