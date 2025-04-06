Аль-Хелаифи о чемпионстве «ПСЖ»: «Безмерно гордимся. Лига 1 — одна из сильнейших в Европе»

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи прокомментировал досрочное чемпионство парижан в лиге 1. В 28-м туре команда Луиса Энрике победила «Анже».

«Мы безмерно гордимся тем, что стали чемпионами лиги 1, одной из сильнейших лиг Европы, и это особенно приятно — завоевать титул, не потерпев поражения до сих пор.

Поздравляю всех игроков, нашего тренера Луиса Энрике, нашего спортивного советника Луиша Кампуша и весь наш персонал, который проделал невероятную работу. Это великий момент для всех наших болельщиков во Франции и за ее пределами, а также для города Парижа», — цитирует руководителя инсайдер Фабрицио Романо.

Парижане выиграли чемпионат Франции в рекордный 13-й раз.