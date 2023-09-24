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Сегодня, 15:03

Президент «ПСЖ» Аль-Хелаифи: «Мбаппе — лучший игрок мира, он заслуживает «Золотой мяч»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Килиан Мбаппе.
Фото AFP
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Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи оценил игру форварда парижан Килиана Мбаппе.

«Проблемы, которые у нас были, остаются в семье. Килиан — часть семьи. Я горжусь тем, как он играет. И тем, как играет вся команда. За нас играет лучший игрок мира, по мне он заслуживает «Золотой мяч», — сказал Аль-Хелаифи.

Перед началом сезона руководство «ПСЖ» отстранило Мбаппе от основной команды из-за отказа продлевать контракт с клубом. Он вернулся в состав после первого тура.

В текущем сезоне 24-летний француз провел 5 матчей за парижан во всех турнирах, в которых забил 8 мячей.

Килиан Мбаппе
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Нассер Аль-Хелаифи
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