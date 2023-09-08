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Сегодня, 17:14

Президент «ПСЖ» Аль-Хелаифи порассуждал об установлении потолка зарплат в футболе

Виктория Кравченко
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Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи рассказал, что думает об установлении потолка зарплат в футболе.

«Никто не хочет терять деньги. Если мы сможем юридически прийти к потолку зарплат, который позволят нам правила, все определенно поддержат это. Никто не скажет «нет». Но разве это законно? Не знаю, но каждый захочет зарабатывать деньги, а не терять их», — цитирует Аль-Хелаифи BBC.

В 2021 году в Англии уже пытались ввести потолок зарплат для первой и второй лиги, но Ассоциация профессиональных футболистов обратилась в арбитражный суд, заявив, что это незаконно и не имеет исковой силы.

ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Нассер Аль-Хелаифи
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 ПСЖ 4 2 2 0 8-3 8
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 Марсель 4 2 2 0 7-4 8
4
 Реймс 4 2 1 1 8-5 7
5
 Лилль 4 2 1 1 5-5 7
6
 Брест 4 2 1 1 5-5 7
7
 Ренн 4 1 3 0 8-4 6
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 Ницца 4 1 3 0 4-2 6
9
 Страсбур 4 2 0 2 4-6 6
10
 Гавр 4 1 2 1 8-6 5
11
 Лорьян 4 1 2 1 5-5 5
12
 Тулуза 4 1 2 1 5-6 5
13
 Метц 4 1 2 1 6-9 5
14
 Монпелье 4 1 1 2 7-7 4
15
 Нант 4 0 2 2 5-8 2
16
 Клермон Фут 4 0 1 3 4-9 1
17
 Ланс 4 0 1 3 4-10 1
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 Лион 4 0 1 3 3-10 1
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