Президент «ПСЖ» доволен игрой португальских футболистов команды

Президент «ПСЖ» Нассер аль-Хелаифи поделился мнением о португальских игроках команды. Он признался, что доволен футболистами из Португалии.

«Я очень доволен Гонсалу Рамушем, Витиньей, Данилу Перейрой и Нуну Мендешем, а также нашим директором Луишем Кампушем. Горд, что все они представляют наш клуб. Португалия — великая для футбола страна, в которой всегда много талантливых игроков», — цитирует Нассера аль-Хелаифи Фабрицио Романо.

«ПСЖ» занимает первое место в турнирной таблице лиги 1, набрав 59 очков.