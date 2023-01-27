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Франция

Сегодня, 21:11

Президент «ПСЖ» лично будем заниматься трансфером Шкриньяра

Иван Шитик
Корреспондент
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«ПСЖ» намерен в зимнее трансферное окно выкупить у «Интера» защитника Милана Шкриньяра. Президент французского клуба Нассер Аль-Хелаифи взял это дело под личный контроль, сообщает журналист Адриен Гренье.

Ранее сообщалось, что защитник уже дал принципиальное согласие на переезд во Францию. «ПСЖ» уже предложил Шкриньяру контракт на 4 года с зарплатой в 9 миллионов евро за сезон без учета бонусов.

Роберто Систичи, агент защитника «Интера», подтвердил, что футболист не собирается продлевать контракт с клубом.

В текущем сезоне Шкриньяр сыграл 26 матч во всех турнирах и отдал 1 результативную передачу. В матче 19-го тура чемпионата Италии-2022/23 против «Эмполи» (0:1), который проходит в ночь с 23 на 24 января, Шкриньяр получил красную карточку в конце первого тайма.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
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15%

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18%

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1.56
Милан Шкриньяр
ФК Интер (Интернационале)
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Нассер Аль-Хелаифи
0
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