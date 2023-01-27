Президент «ПСЖ» лично будем заниматься трансфером Шкриньяра

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«ПСЖ» намерен в зимнее трансферное окно выкупить у «Интера» защитника Милана Шкриньяра. Президент французского клуба Нассер Аль-Хелаифи взял это дело под личный контроль, сообщает журналист Адриен Гренье.
Ранее сообщалось, что защитник уже дал принципиальное согласие на переезд во Францию. «ПСЖ» уже предложил Шкриньяру контракт на 4 года с зарплатой в 9 миллионов евро за сезон без учета бонусов.
Роберто Систичи, агент защитника «Интера», подтвердил, что футболист не собирается продлевать контракт с клубом.
В текущем сезоне Шкриньяр сыграл 26 матч во всех турнирах и отдал 1 результативную передачу. В матче 19-го тура чемпионата Италии-2022/23 против «Эмполи» (0:1), который проходит в ночь с 23 на 24 января, Шкриньяр получил красную карточку в конце первого тайма.
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