Президент «ПСЖ» Аль-Хелаифи: «Мбаппе наш игрок, он любит клуб. И будет у нас!»

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи рассказал, есть ли шанс, что форвард Килиан Мбаппе останется в команде еще на сезон.

«Килиан Мбаппе — игрок «ПСЖ». Он любит этот клуб. Это фантастический игрок, лучший в мире. Мы счастливы, что он у нас есть. И он будет у нас!» — приводит слова Аль-Хелаифи Meczyki.

Перед стартом сезона-2023/24 руководство «ПСЖ» отстранило 24-летнего игрока от основной команды, так как он не хотел продлевать с клубом контракт, который рассчитан до лета 2024 года. Однако уже после первого тура лиги 1 Мбаппе вернулся в состав.

В текущем сезоне француз провел 6 матчей за парижан во всех турнирах и забил 8 голов.