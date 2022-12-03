Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи ответил на вопрос о возможных зимних трансферах.

«Посмотрим, но я так не думаю. Нам никто не нужен. Мы должны сохранить тот же состав. Я думаю, что мы обрели командный дух и что у нас все хорошо. Гальтье и Кампуш ни о чем не просили, потому что понимают. Мы разговариваем. Я очень уважаю тренера, я очень ценю его, потому что у него очень хорошие человеческие ценности. Он очень хороший тренер», — приводит слова Аль-Хелайфи GFFN.

«ПСЖ» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 41 очко в 15 матчах. Также клуб вышел в 1/8 Лиги чемпионов, где встретится с «Баварией».