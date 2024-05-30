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Президент «ПСЖ» — о Мбаппе: «Я горжусь тем, что он сделал для клуба»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи прокомментировал уход форварда команды Килиана Мбаппе.

«Я желаю ему всего наилучшего. Он делал для нас исключительные вещи в течение семи лет. Ему было 18, когда он пришел, а сейчас он большой мальчик и лучший игрок в мире. Я горжусь тем, что он сделал для клуба. Кто знает, может быть, однажды он вернется во Францию», — приводит слова Аль-Хелаифи Get French Football News со ссылкой на CNN.

25-летний француз в мае объявил об уходе из «ПСЖ». Его контракт с парижанами истекает в конце июня. Мбаппе выступал за команду с 2017 года. Он провел за «ПСЖ» 308 матчей, забил 256 голов и сделал 108 результативных передач.

Ожидается, что Мбаппе летом станет игроком «Реала».

Килиан Мбаппе
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Нассер Аль-Хелаифи
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