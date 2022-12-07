Президент «ПСЖ» порассуждал на тему возможной покупки Беллингема

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи рассказал, что думает о возможной покупке клубом полузащитника дортмундской «Боруссии» и сборной Англии Джуда Беллингема.

«Все хотят его, не буду этого скрывать. Он в своем клубе, и мы должны уважать это. Прежде чем поговорить с ним, мы сначала это сделаем с «Боруссией». Он один из лучших игроков ЧИ. То, что он делает на своем первом чемпионате мира, невероятно», — цитирует Аль-Хелаифи Marca.

В текущем сезоне 19-летний англичанин провел 22 матча за «шмелей» во всех турнирах, забил девять голов и отдал три результативные передачи.

Беллингем принимает участие в чемпионате мира-2022 в Катаре за сборную Англии. За 4 матча он отметился забитым мячом и результативной передачей.