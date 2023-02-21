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Сегодня, 20:38

Президент «ПСЖ» провел встречу с агентом Тухеля

Иван Шитик
Корреспондент
Томас Тухель.
Фото Reuters
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Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи и советник клуба по футбольным вопросам Луиш Кампуш провели встречу с агентом тренера Томаса Тухеля Пини Захави, сообщает журналист Лоик Танзи.

Отмечается, что пока никаких конкретных переговоров не ведется. На данный момент «ПСЖ» не думает расставаться с главным тренером Кристофом Гальтье.

49-летний немецкий специалист провел в «ПСЖ» два с половиной сезона. В этот срок команда дважды становилась чемпионом Франции, а также в единственный раз в своей истории вышла в финал Лиги чемпионов, где проиграла мюнхенской «Баварии».

После ухода из «ПСЖ» Тухель возглавил «Челси», с которым выиграл Лигу чемпионов спустя полгода после своего назначения.

На старте нынешнего сезона тренера уволили из английского клуба, поэтому он до сих пор остается без работы.

ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Нассер Аль-Хелаифи
Томас Тухель
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