Президент «ПСЖ»: «Долги некоторых клубов достигают 1,8 миллиарда евро. Мы должны вести себе аккуратнее и рациональнее»

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи раскритиковал некоторые европейские клубы, избегая названия команд, за неправильную финансовую политику.

«Долги некоторых клубов достигают 1,8 миллиарда евро. Одни президенты влезают в долги и передают это в «наследство» своим преемникам. И так происходит из года в год. Это ставит под угрозу развитие футбола, а не только будущее этих клубов. Мы должны вести себя аккуратнее и рациональнее. Необходимы специальные правила, которые должны оградить клубы от такого бездумного руководства», — приводит слова Аль-Хелаифи RMC Sport.

Напомним, что ранее Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оштрафовал французский «ПСЖ» на 10 миллионов евро за нарушение правил финансового фейр-плей (fair play).