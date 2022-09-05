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Франция

5 сентября, 16:25

Президент «ПСЖ»: «Долги некоторых клубов достигают 1,8 миллиарда евро. Мы должны вести себе аккуратнее и рациональнее»

Иван Шитик
Корреспондент

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи раскритиковал некоторые европейские клубы, избегая названия команд, за неправильную финансовую политику.

«Долги некоторых клубов достигают 1,8 миллиарда евро. Одни президенты влезают в долги и передают это в «наследство» своим преемникам. И так происходит из года в год. Это ставит под угрозу развитие футбола, а не только будущее этих клубов. Мы должны вести себя аккуратнее и рациональнее. Необходимы специальные правила, которые должны оградить клубы от такого бездумного руководства», — приводит слова Аль-Хелаифи RMC Sport.

Напомним, что ранее Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оштрафовал французский «ПСЖ» на 10 миллионов евро за нарушение правил финансового фейр-плей (fair play).

ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Нассер Аль-Хелаифи
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