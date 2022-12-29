Президент «ПСЖ» считает, что продление контракта с Верратти обрадует болельщиков

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи отреагировал на продление контракта с полузащитником Марко Верратти.

«Продление соглашения с Марко является прекрасной новость для болельщиков нашей команды», — цитируе Аль-Хелайфи пресс-служба парижан.

Верратти продлил контракт с клубом до лета 2026 года. Предыдущее соглашение истекало летом 2024 года.

Футболист перешел в «ПСЖ» из «Пескары» в 2012 году. За 10 сезонов в Париже он провел 398 матчей, забил 11 голов и отдал 48 результативных передач.