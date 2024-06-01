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Президент «ПСЖ»: «Мы очень благодарны Месси, Неймару и Мбаппе. Сейчас для нас наступила новая эра»

Алина Савинова
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Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи поблагодарил Килиана Мбаппе, Лионеля Месси и Неймара за их вклад в успехи команды.

Мбаппе покидает парижский клуб по окончании сезона-2023/24. Как сообщали СМИ, 25-летний француз подпишет контракт с «Реалом» до конца 2029 года. Месси и Неймар ушли из «ПСЖ» в 2023 году.

«Для нас наступила новая эра, мы очень благодарны Месси, Неймару и Мбаппе за все, что они предложили клубу. Мы провели отличный сезон, только два выездных матча в конце помешали нам. Сезон оказался лучше, чем ожидалось, и «ПСЖ» сосредоточен на команде, на том, чтобы у нас была отличная команда с отличным тренером», — приводит Marca слова Аль-Хелайфи.

В минувшем сезоне «ПСЖ» стал чемпионом Франции. Также парижане дошли до полуфинала Лиги чемпионов, где уступили «Боруссии» (0:1, 0:1).

Источник: https://www.marca.com/futbol/futbol-internacional/2024/06/01/665b0502ca474185058b45b4.html
Килиан Мбаппе
Лионель Месси
Неймар Сантос
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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