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5 апреля, 19:51

«ПСЖ» Сафонова обыграл «Анже» и досрочно стал чемпионом Франции

Алина Савинова
5 апреля. «ПСЖ» победил «Анже» (1:0) и стал чемпионом Франции.
Фото AFP
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«ПСЖ», за который выступает российский голкипер Матвей Сафонов, стал победителем лиги 1 в сезоне-2024/25. «Парижане» обеспечили себе титул за шесть туров до завершения чемпионата.

В матче 28-го тура «ПСЖ» на своем поле обыграл «Анже» со счетом 1:0. Единственный гол забил Дезире Дуэ с передачи Хвичи Кварацхелии.

После этой игры «ПСЖ» стал недосягаем для других команд в турнирной таблице. Клуб из Парижа лидирует с 74 очками. У расположившегося на второй строчке «Монако» после 27 матчей 50 баллов.

«Парижане» выиграли чемпионат Франции в 13-й раз в своей истории.

Франция. Лига 1. 28-й тур.
05 апреля, 18:00. Parc des Princes (Париж)
ПСЖ
1:0
Анже

29
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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