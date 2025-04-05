«ПСЖ» и «Анже» сыграют в чемпионате Франции 5 апреля

«ПСЖ» и «Анже» сыграют в 28-м туре чемпионата Франции в субботу, 5 апреля. Начало игры на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция) — в 18.00 по московскому времени.

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Франция. Лига 1. 28-й тур.

05 апреля, 18:00. Parc des Princes (Париж)

После 27 туров чемпионата Франции «ПСЖ» набрал 71 очко и занимает первое место в турнирной таблице. У «Анже» — 27 очков и 14-я строчка в чемпионате.

Российский голкипер парижан Матвей Сафонов в этом сезоне лиги 1 провел восемь матчей и пропустил шесть голов.