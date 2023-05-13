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Франция

13 мая, 23:50

«ПСЖ» с разгромным счетом обыграл «Аяччо», у Мбаппе дубль

Ана Горшкова
Корреспондент
«ПСЖ» — «Аяччо» — 5:0.
Фото AFP
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«ПСЖ» дома обыграл «Аяччо» в матче 35-го тура чемпионата Франции — 5:0.

Голы в составе парижан забили Фабиан Руис, Ашраф Хакими, Килиан Мбаппе, оформивший дубль. Еще один мяч забил игрок «Аяччо» Мохамед Юссуф в свои ворота.

На 77-й минуте Ашраф Хакими получил прямую красную карточку за неспортивное поведение. На 80-й минуте поле покинул игрок гостей Тома Мангани, который тоже заработал красную карточку.

Форвард «ПСЖ» Лионель Месси вышел в стартовом составе команды и провел весь матч.

«ПСЖ» набрал 81 очко и занимает первое место в лиге 1. «Аяччо» находится на 18-й строчке (23).

Франция. Лига 1. 35-й тур
13 мая, 22:00. Parc des Princes (Париж)
ПСЖ
5:0
Аяччо

ФК Аяччо
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
0
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