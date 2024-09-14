Дубль Дембеле помог «ПСЖ» добиться домашней победы над «Брестом» в лиге 1

«ПСЖ» в домашней встрече 4-го тура чемпионата Франции обыграл «Брест» со счетом 3:1.

У парижан дублем отметился Усман Дембеле, также гол на счету Фабиана Руиса. У «Бреста» отличился Ромен Дель Кастильо точным ударом с пенальти.

«ПСЖ» набрал 12 очков и возглавил таблицу лиги 1. «Брест» с тремя баллами идет на 12-й строчке.

Перед началом игры «ПСЖ» представил российского голкипера Матвея Сафонова в качестве новичка команды. 25-летний футболист пополнил состав парижан минувшим летом, подписав пятилетний контракт.

В следующем матче первенства команда Луиса Энрике сыграет в гостях с «Реймсом» 21 сентября, а «Брест» на следующий день примет «Тулузу».