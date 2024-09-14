«ПСЖ» примет «Брест» в матче 4-го тура лиги 1. Игра пройдет на «Парк де Пренс» в Париже (Франция) в субботу, 14 сентября. Начало матча запланировано на 22.00 по московскому времени.

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«ПСЖ» одержал победу во всех трех матчах чемпионата Франции-2024/2025 и с девятью очками возглавляет таблицу. «Брест» проиграл в двух встречах и в последней одержал победу в домашнем матче над «Сент-Этьеном"(4:0).

В сезоне 2023/2024 команды дважды встречались между собой в рамках французской лиги 1. Игра на «Парк де Пренс» закончилась вничью (2:2), а в матче в Бресте сильнее оказались парижане (3:2).

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