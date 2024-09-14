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«ПСЖ» — «Брест»: смотреть трансляцию матча лиги 1 Франции

«ПСЖ» примет «Брест» в чемпионате Франции 14 сентября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Матвей Сафонов (ФК «ПСЖ»).
Фото Global Look Press
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«ПСЖ» примет «Брест» в матче 4-го тура лиги 1. Игра пройдет на «Парк де Пренс» в Париже (Франция) в субботу, 14 сентября. Начало матча запланировано на 22.00 по московскому времени.

Следите за ключевыми событиями матча «ПСЖ» — «Брест» в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию матча покажут на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке.

«ПСЖ» одержал победу во всех трех матчах чемпионата Франции-2024/2025 и с девятью очками возглавляет таблицу. «Брест» проиграл в двух встречах и в последней одержал победу в домашнем матче над «Сент-Этьеном"(4:0).

В сезоне 2023/2024 команды дважды встречались между собой в рамках французской лиги 1. Игра на «Парк де Пренс» закончилась вничью (2:2), а в матче в Бресте сильнее оказались парижане (3:2).

Франция. Лига 1. 19-й тур
28 янв, 22:45. Parc des Princes (Париж)
ПСЖ
2:2
Брест

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Футбол
ФК Брест
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)

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