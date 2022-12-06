«ПСЖ» договорился о продлении контракта с Верратти

«ПСЖ» и полузащитник Марко Верратти договорились о подписании нового контракта, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

По данным источника, новое соглашение клуба с 30-летним итальянцем будет рассчитано до 2026 года.

Верратти выступает за «ПСЖ» с июля 2012 года. Нынешний контракт игрока с клубом действует до конца июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 50 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 он сделал 1 результативную передачу в 20 матчах за французскую команду.