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Сегодня, 02:22

«ПСЖ» договорился с «Бенфикой» о трансфере 19-летнего Невеша

Ана Горшкова
Корреспондент
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«ПСЖ» завершает трансфер полузащитника «Бенфики» Жоау Невеша за 70 миллионов евро, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, в сделку будет включен как минимум один игрок парижан. «Бенфика» хочет полузащитника Ренату Саншеша, и переговоры о включении его в сделку продвигаются.

В сезоне-2023/24 19-летний Невеш сыграл в 55 матчах во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 2 голевые передачи. Контракт португальца рассчитан до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 55 миллионов евро.

Источник: Фабрицио Романо
Футбол
ФК Бенфика
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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