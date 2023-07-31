«ПСЖ» должен будет выплатить Мбаппе 40 миллионов евро в качестве бонуса за лояльность

«ПСЖ» будет обязан заплатить 40 миллионов евро в качестве бонуса за лояльность форварду Килиану Мбаппе, сообщает Foot Mercato.

По информации издания, парижский клуб ранее искал возможность избежать этих выплат.

Ранее стало известно, что «Реал» хочет завершить трансфер Мбаппе в ближайшие две недели.

Ожидается, что «Реал» заплатит за Мбаппе более 200 миллионов евро, а игрок подпишет контракт сроком на шесть лет.

Мбаппе выступает за «ПСЖ» с августа 2017 года. В сезоне-2022/23 форвард забил 41 гол и сделал 10 результативных передач в 43 матчах за парижан во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 180 миллионов евро.

Топ-трансферы и главные сделки лета 2023 года: самые дорогие переходы окна в Европе и мире