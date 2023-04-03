«ПСЖ» еще не принял окончательное решение о будущем Гальтье

«ПСЖ» пока не сформировал решение по будущему главного тренера команды Кристофа Гальтье, сообщает RMC Sport.

По информации источника, позиции 56-летнего специалиста продолжают ослабевать, но окончательное решение о его будущем все еще не принято. Контракт Гальтье с парижанами рассчитан до лета 2024 года.

2 апреля «ПСЖ» дома уступил «Лиону» в матче 29-го тура чемпионата Франции — 0:1. Это поражение стало для клуба 8-м в 18 матчах с начала 2023 года. Подобное случилось впервые за 22 года.