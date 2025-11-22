Видео
Сегодня, 20:05

«ПСЖ» — «Гавр»: онлайн-трансляция матча чемпионата Франции

«ПСЖ» и «Гавр» сыграют в чемпионате Франции 22 ноября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Global Look Press

«ПСЖ» и «Гавр» встретятся в 13-м туре чемпионата Франции в субботу, 22 ноября. Матч на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция) начнется в 23.05 по московскому времени.

Чемпионат Франции. Лига 1. 13-й тур.
22 ноября, 23:05. Parc des Princes (Париж)
ПСЖ
Гавр

Ключевые события и результат игры «ПСЖ» — «Гавр» можно отслеживать в матч-центре нашего сайта.

Встречу лиги 1 в прямом эфире покажет онлайн-платформа «Okko Спорт». Смотреть контент сервиса можно при наличии подписки.

После 12 туров чемпионата Франции-2025/26 «ПСЖ» с 27 очками занимает первое место, предыдущим соперником парижан был «Лион» (3:2). У «Гавра» — 14 очков и 12-я строчка, 8 ноября темно-синие сыграли вничью с «Нантом» (1:1).

ФК Гавр
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
