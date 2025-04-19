Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Франция. Новости
Новости
Лига 1
Лига 2
Кубок Франции
Кубок лиги
Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 16:10

«ПСЖ» — «Гавр»: онлайн-трансляция матча лиги 1

«ПСЖ» и «Гавр» сыграют в чемпионате Франции 19 апреля
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Telegram Дзен

«ПСЖ» и «Гавр» сыграют в 30-м туре чемпионата Франции в субботу, 19 апреля. Матч на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция) начнется в 18.00 по московскому времени.

Ключевые события и результат игры «ПСЖ» — «Гавр» изучайте в матч-центре нашего сайта.

Встречу лиги 1 в прямом эфире покажет онлайн-платформа «Okko Спорт». Контент сервиса доступен при наличии подписки.

Франция. Лига 1. 30-й тур.
19 апреля, 18:00. Parc des Princes (Париж)
ПСЖ
2:1
Гавр

«ПСЖ» досрочно стал чемпионом Франции. Клуб из Парижа в этом сезоне набрал 74 очка, его предыдущим соперником в лиге был «Анже» (1:0). «Гавр» набрал 27 очков и занимает 16-е место, в предыдущем туре «небесные» уступили «Ренну» (1:5).

Выступающий за «ПСЖ» российский вратарь Матвей Сафонов в этом сезоне провел во всех турнирах 14 матчей и пропустил 10 голов.

Российский полузащитник «Гавра» Далер Кузяев провел в этом сезоне лиги 1 12 матчей и забил один гол.

Далер Кузяев
Матвей Сафонов
ФК Гавр
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Читайте также
ВС России освободили населенный пункт Шевченко в ДНР
Схождение Благодатного огня в Иерусалиме: прямая трансляция из храма Гроба Господня
Все о россиянах в первом раунде Кубка Стэнли-2025
Кросби и Малкин подарили Овечкину часы после обновления рекорда Гретцки
Мирра Андреева проиграла Екатерине Александровой на турнире в Штутгарте
Россия объявила пасхальное перемирие. Что пишут СМИ
Популярное видео
«Манчестер Юнайтед» — «Лион»: Лига Европы, видеообзор
«Лацио» — «Буде-Глимт»: Лига Европы, видеообзор
«Атлетик» — «Рейнджерс»: Лига Европы, видеообзор
«Айнтрахт» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, видеообзор
«Челси» — «Легия»: Лига конференций, видеообзор
«Реал» — «Арсенал»: Лига чемпионов, видеообзор
«Интер» — «Бавария»: Лига чемпионов, видеообзор
«Динамо» (Москва) — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, видеообзор
«Спартак» — «Урал»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Крылья Советов»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Краснодар»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Факел»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Ростов»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Локомотив»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Сочи»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Енисей»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Ротор»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Родина»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Арсенал»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя