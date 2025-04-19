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Сегодня, 19:54

«ПСЖ» дома обыграл «Гавр», Сафонов пропустил один мяч

Нападающий «ПСЖ» Гонсалу Рамуш (в центре) в матче против «Гавра».
Фото AFP
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«ПСЖ» дома победил «Гавр» в матче 30-го тура чемпионата Франции — 2:1.

У хозяев забили Дезире Дуэ и Гонсалу Рамуш, единственный гол гостей на счету Иссы Сумаре.

Российский вратарь парижан Матвей Сафонов вышел в стартовом составе и отыграл всю встречу. Другой представитель России, полузащитник «Гавра» Далер Кузяев попал в заявку, но остался в запасе своей команды.

«ПСЖ» идет на первом месте в турнирной таблице лиги 1 с 77 очками, команда досрочно обеспечила себе победу в чемпионате.

«Гавр» идет на 16-й строчке с 27 очками.

Франция. Лига 1. 30-й тур.
19 апреля, 18:00. Parc des Princes (Париж)
ПСЖ
2:1
Гавр

Далер Кузяев
Матвей Сафонов
Футбол
ФК Гавр
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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