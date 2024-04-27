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«ПСЖ» — «Гавр»: смотреть трансляцию матча чемпионата Франции

«ПСЖ» сыграет с «Гавром» в чемпионате Франции 27 апреля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Килиан Мбаппе («ПСЖ»).
Фото AFP
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«ПСЖ» встретится с «Гавром» в 31-м туре чемпионата Франции в субботу, 27 апреля. Игра пройдет на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). Начало — в 22.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «ПСЖ» — «Гавр» можно в матч-центре на сайте «СЭ». Официальной трансляции матчей лиги 1 в России нет. Смотреть игры в прямом эфире бесплатно можно в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

Парижский клуб набрал 69 очков и возглавляет турнирную таблицу чемпионата. Команда из Гавра с 28-ю баллами располагается на 16-й строчке первенства страны.

Франция. Лига 1. 31-й тур
27 апр, 22:00. Parc des Princes (Париж)
ПСЖ
Гавр

Чемпионат Франции: новости и обзоры матчей, статистика и календарь игр, лучшие бомбардиры и расписание в актуальном виде на сайте

Футбол
ФК Гавр
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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