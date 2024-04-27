«ПСЖ» встретится с «Гавром» в 31-м туре чемпионата Франции в субботу, 27 апреля. Игра пройдет на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). Начало — в 22.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «ПСЖ» — «Гавр» можно в матч-центре на сайте «СЭ». Официальной трансляции матчей лиги 1 в России нет. Смотреть игры в прямом эфире бесплатно можно в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

Парижский клуб набрал 69 очков и возглавляет турнирную таблицу чемпионата. Команда из Гавра с 28-ю баллами располагается на 16-й строчке первенства страны.

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