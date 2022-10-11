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Сегодня, 15:59

Marca: «ПСЖ» готов отпустить Мбаппе в любой клуб кроме «Реала»

Сергей Баюшкин
Выпускающий редактор
Килиан Мбаппе.
Фото AFP

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе может покинуть клуб, утверждает Marca. По информации источника, отношения между парижанами и 23-летним французским футболистом испортились.

Сообщается, что Мбаппе попросил клуб отпустить его в другую команду в январе. «ПСЖ» готов «сотрудничать» с нападающим в этом вопросе. При этом трансфер не может состояться только в один клуб — «Реал». У боссов «ПСЖ» плохие отношения с президентом «сливочных» Флорентино Пересом.

В нынешнем сезоне Мбаппе провел 12 матчей за «ПСЖ» и забил 11 голов. Его контракт с «ПСЖ» действует до конца июня 2025 года.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 160 миллионов евро. Мбаппе выступает за «ПСЖ» с августа 2017-го.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. ЛЧ
Милан
Челси

Обе забьют - да

24%

1.87

ТМ 2.5

17%

1.79

Ф2(0)

13%

1.72
⚽ Футбол. ЛЧ
Шахтер Д
Реал

П2

33%

1.41

Ф1(1.5)

22%

1.84

Обе забьют - да

14%

1.72
⚽ Футбол. ЛЧ
Барселона
Интер

П1

29%

1.45

Ф1(-1)

19%

1.69

ТБ 2.5

18%

1.59
Килиан Мбаппе
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
0
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