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Сегодня, 12:40

«ПСЖ» готов отпустить Неймара, приоритет бразильца — МЛС

Ана Горшкова
Корреспондент
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«ПСЖ» готов продать нападающего команды Неймара в это трансферное окно, сообщает Relevo.

По данным источника, тренерский штаб клуба во главе с Луисом Энрике не будет препятствовать возможному уходу игрока. У 31-летнего бразильца есть три варианта продолжения карьеры: АПЛ, МЛС и Саудовская Аравия, а его возвращение в «Барселону» маловероятно по финансовым причинам.

Приоритетом Неймара является переход в клуб МЛС.

Неймар в 2017 году перешел из «Барселоны» в «ПСЖ» за 222 миллиона евро. С тех пор он сыграл 173 матча, забил 118 голов и отдал 77 голевых передач. Контракт игрока с парижанами рассчитан до июня 2025 года.

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Неймар Сантос
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