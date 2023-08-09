«ПСЖ» готов отпустить Неймара, приоритет бразильца — МЛС

«ПСЖ» готов продать нападающего команды Неймара в это трансферное окно, сообщает Relevo.

По данным источника, тренерский штаб клуба во главе с Луисом Энрике не будет препятствовать возможному уходу игрока. У 31-летнего бразильца есть три варианта продолжения карьеры: АПЛ, МЛС и Саудовская Аравия, а его возвращение в «Барселону» маловероятно по финансовым причинам.

Приоритетом Неймара является переход в клуб МЛС.

Неймар в 2017 году перешел из «Барселоны» в «ПСЖ» за 222 миллиона евро. С тех пор он сыграл 173 матча, забил 118 голов и отдал 77 голевых передач. Контракт игрока с парижанами рассчитан до июня 2025 года.