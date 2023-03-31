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Сегодня, 16:30

«ПСЖ» готов повысить Месси зарплату и продлить контракт на срок больше года

Ана Горшкова
Корреспондент
Лионель Месси.
Фото AFP
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«ПСЖ» готов на все, чтобы форвард Лионель Месси продлил контракт, утверждает Mundo Deportivo.

По данным источника, сохранить Месси в «ПСЖ» хочет лично эмир Катара Тамим ибн Хамад Аль Тани. Чтобы удержать 35-летнего аргентинца, парижский клуб готов повысить ему зарплату и продлить с ним контракт на больший срок, чем на один год, как планировалось изначально.

Информируется, что Месси не убежден в необходимости продлевать соглашение. Он считает, что клуб с таким экономическим потенциалом должен стремиться выигрывать все трофеи каждый сезон, а в последние годы этого не происходит.

Ранее вице-президент «Барселоны» Рафа Юсте высказался о возможном возвращении Месси в клуб.

Действующий контракт форварда с «ПСЖ» рассчитан до конца этого сезона. В текущем сезоне он провел за клуб 32 матчей во всех турнирах, забил 18 голов и отдал 17 результативных передач.

Источник: Mundo Deportivo
Лионель Месси
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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