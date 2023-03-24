«ПСЖ» готов продать полузащитника Санчеша

Полузащитник «ПСЖ» Ренату Санчеш покинет команду в летнее трансферное окно, сообщает 90min.

По информации издания, в услугах игрока заинтересованы «Ливерпуль», «Тоттенхэм», «Вулверхэмптон», «Астон Вилла», «Ньюкасл» и «Милан».

Санчеш выступает за «ПСЖ» с лета 2022 года. Его действующее соглашение с командой рассчитано до июня 2027 года.

В текущем сезоне 25-летний португалец сыграл за парижан 20 матчей и забил два гола. Стоимость футболиста по данным портала Transfermarkt оценивается в 25 миллионов евро.